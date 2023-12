Statt Nutzung der Heimerzheimer Halle Swisttal bringt Geflüchtete in Euskirchen unter

Planungssicherheit dürfte die Gemeinde Swisttal aber jetzt haben, was den angedachten Bau einer Unterkunft an der B 56 bei Buschhoven angeht. Dieses Grundstück, auf dem eine Containeranlage für etwa 80 Menschen errichtet werden soll, liegt im Landschaftsschutzgebiet, in dem eigentlich nicht gebaut werden darf. Doch nun stellt das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreis eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplans für die Dauer von drei Jahren in Aussicht - mit Option auf weitere drei Jahre. In einer Vorlage für den Naturschutzbeirat heißt es, man habe keine Bedenken gegen eine Befreiung, wenn die Gemeinde Swisttal nachweise, dass sie derzeit keine andere Möglichkeit habe, die Menschen unterzubringen. Die Entscheidung trifft der Beirat, der am Donnerstag, 7. Dezember, tagt.