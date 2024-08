Vorfahrt missachtet 30.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Buschhoven

Die Bonner Polizei musste am späten Montagabend zu einem Unfall in Swisttal-Buschhoven ausrücken. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Audi gegen 22.20 Uhr von der B56 nach links in den Karl-Kaufmann-Weg abbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah der Fahrer hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes Cabrio, das von Miel in Richtung Buschhoven unterwegs war. Daher kollidierten die beiden Autos miteinander.