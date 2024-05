KG Buschhoven Ab dem 11. 11. schwingen Dieter II. und Constanze I. das Zepter

So viel vorab: Der zukünftige Prinz gilt als Rheinländer durch und durch. Darum wird er am 11. November nun auch folgerichtig in die Fußstapfen seines Großvaters treten: Der war nämlich 1980 Bauer im Kendenicher Dreigestirn in Hürth. Noch etwas Privates vom Prinzen in spe: Er ist Vater einer Tochter, die aus erster Ehe stammt. Denn seit fünf Jahren ist er mit seiner designierten Prinzessin Constanze verheiratet, die ebenfalls bei der Post arbeitet.