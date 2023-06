Nach der Flut von Juli 2021 Das ist der Stand beim Wiederaufbau in Swisttal

Wie berichtet, war das direkt an der Swist gelegene Schulgebäude an der Bachstraße durch die Flut im Juli 2021 so massiv beschädigt worden, dass der Unterricht seither in Containern an der Gesamtschule am Blütenweg stattfindet. Schwierigkeiten gibt es nach Angaben der Verantwortlichen lediglich mit drei Klassenräumen im Erdgeschoss des Altbaus. Wie Diplom-Ingenieur Jörg Timmermann vom Projektmanagement sagte, gehe dort aufgrund der alten Bausubstanz der Trocknungsprozess langsamer voran.