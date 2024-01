Zwischenbilanz in Swisttal So steht es um den Wiederaufbau nach der Flut

■ Die Dorfhäuser: Die Versammlungsstätten in Miel und Essig wurden vom Hochwasser so stark beschädigt, dass sie bis heute nicht genutzt werden können. Das Dorfhaus in Miel wurde entkernt. In diesem Jahr will die Gemeinde die Planung für die Sanierung ausschreiben. Eine Sanierung des Dorfhauses in Essig ist nicht vorgesehen. Das Haus soll abgerissen und an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden.