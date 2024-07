Erinnerung an die Flut Eine Madonna aus dem Schlamm der Flut

Swisttal-Heimerzheim · Fast wäre die zierliche Marienfigur vor drei Jahren in Tonnen von Flutmüll verschwunden. Doch per Zufall wurde sie entdeckt und steht jetzt als „Flutmadonna“ in einer Vitrine an der Heimerzheimer Pfarrkirche.

18.07.2024 , 18:00 Uhr

Monika Limpinsel von der katholischen Frauengemeinschaft betrachtet die Heimerzheimer Flutmadonna in der neuen Vitrine an der Pfarrkirche. Foto: Hans-Peter Fuss