Gewerbeflächen : Swisttal: Entscheidung über Zukunft der PEG spaltet den Rat

Swisttal Mit einer hauchdünnen Mehrheit hat der Rat der Gemeinde Swisttal beschlossen, den Aufgabenbereich der PEG-Entwicklungsgesellschaft zu erweitern und eine hauptamtliche Geschäftsführung zu bestellen. Was noch passieren soll.

Die Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG) wird künftig Gewerbeflächen im gesamten Gebiet der Gemeinde Swisttal entwickeln, also nicht mehr wie bisher örtlich begrenzt auf Odendorf. Das hat der Rat der Gemeinde Swisttal mit knapper Mehrheit beschlossen: Bei einer Abwesenheit stimmten 19 Ratsmitglieder dafür, 17 dagegen. Für den erweiterten Aufgabenbereich soll schnellstmöglich ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden. Zugleich soll die Gemeinde auch selbst aktiv den Wohnungsbau fördern, in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Der hauptamtliche PEG-Geschäftsführer soll dann zunächst parallel auch als Vorstand dieser AöR fungieren. Damit ist der Rat den Empfehlungen des PEG-Aufsichtsrats gefolgt. Zuvor war im Stadtrat der Antrag von Uschi Muckenheim (BfS), getrennt über PEG und AöR abstimmen zu lassen, mehrheitlich abgelehnt worden.

2004 drohte der PEG die Insolvenz

Die PEG hatte vor einigen Jahren vor einer drohenden Insolvenz gestanden. Wie der GA im Dezember 2004 berichtete, war die PEG in finanzielle Schieflage geraten, weil die Vermarktung der Gewerbeflächen in Odendorf schlecht lief. Mit 55.000 Euro öffentlichen Mitteln griff die Gemeinde der PEG damals unter die Arme, im Jahr darauf wurden weitere 122.000 Euro benötigt, um den Konkurs der PEG abzuwenden. In diesem Fall hätte die Gemeinde Swisttal die vorhandenen Schulden der PEG übernehmen müssen.