Inzidenzwert von mehr als 200 : Swisttal erlässt Maskenpflicht

Swisttal Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen in Swisttal ergreift die Gemeinde weitere Maßnahmen. Betroffen sind drei Ortsteile.

Für die Außenbereiche des Einzelhandels und Geschäftsstraßen in den Ortsteilen Heimerzheim, Odendorf und Buschhoven ordnet die Gemeinde eine Maskenpflicht an. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld belegt. In der Allgemeinverfügung werden die konkreten Bereiche nach Angaben der Gemeinde festgelegt und aufgelistet. Zudem werden auch Hinweisschilder in den entsprechenden Bereichen angebracht.