Schüsse in Swisttal und Bonn : Polizei nimmt Tatverdächtigen im Fall des Schützen aus Swisttal fest

Die Polizei hatte vergangene Woche nach dem Mann gefahndet. (Symbolbild) Foto: Axel Vogel

Swisttal-Essig Nachdem in Swisttal-Essig in der vergangenen Woche ein 48 Jahre alter Mann angeschossen wurde, gibt es neue Entwicklungen. Die Polizei hat einen Hauptverdächtigen festgenommen. Der Mann soll außerdem noch in einen weiteren Fall in Bonn involviert sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Im Fall des 48 Jahre alten Mannes, der am Montag vor einer Woche gegen 20.15 Uhr auf einem Feldweg in Essig durch Schüsse verletzt worden war gibt es Neuigkeiten: Laut Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, wurde ein 43 Jahre alter Mann als Hauptverdächtiger festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Mann am Donnerstag in seiner Wohnung in Bonn-Auerberg vorläufig fest. Hierbei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Die Polizei hat außerdem Hinweise, das sich Opfer und Täter kannten und es persönliche Differenzen gab, „möglicherweise mit einem finanziellen Hintergrund“. Der 43-Jährige räumte laut Polizei in seiner Vernehmung ein, dass er die Schüsse in Swisttal abgegeben hat.

Was den Fall aus Sicht der Polizei besonders macht: Der 43-jährige Schütze, der von der Unfallstelle geflüchtet war, trat offensichtlich nur kurze Zeit später erneut höchst gewalttätig in Erscheinung: Gegen 20.45 Uhr war es auf der Pützchens Chaussee zu einem forschen Überholversuch gekommen. Laut Polizei soll der Fahrer eines dunklen Audi Cabriolet zweimal versucht haben, einen vor ihm fahrenden dunklen Opel Astra zu überholen. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer den anderen Wagen dann im Bereich Pützchens Chaussee, etwa in Höhe der Hausnummer 225, überholt und bis zum Stillstand ausgebremst haben.

Der Fahrer des Audis soll dann die Insassen des anderen Autos verbal und zusätzlich mit einer dunklen, bislang nicht näher einzuordnende Schusswaffe bedroht haben - hierbei soll er die Waffe auch in Richtung des Wagens gehalten und einen Schuss abgegeben haben. Nach dem Audi-Fahrer fahndete die Polizei. Laut Scholten weiß die Polizei aber jetzt: Den Audi hatte der 43-Jährige gefahren. Außerdem stehe auch fest: „Er hat tatsächlich geschossen und einen Reifen getroffen.“ Auch diese Tat räumte der 43-Jährige in seiner Vernehmung ein. Er habe zudem keinen Führerschein, teilte Polizeisprecher Scholten mit.