Zentral und ökologisch neu bauen : Evangelische Kirchengemeinde Swisttal blickt in die Zukunft

Swisttal-Odendorf In einer „Zukunftswerkstatt" überlegen Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal, wie das Gemeindeleben in den kommenden Jahren aussehen soll. Beschlossen ist bereits die Reduzierung auf eine Pfarrstelle für die gesamte Gemeinde. Nun geht es auch um den Bestand der bisher drei Gemeindezentren.

Gottesdienste, Gemeindearbeit, Kooperationen, Kompetenzteams: Jede Menge Ideen für die Zukunft der Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal lieferten am Samstag 50 Gläubige in einer Zukunftswerkstatt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Odendorf. Es muss dringend gespart werden, da der Finanzhaushalt der Kirchengemeinde nicht ausgeglichen ist. Zurückgehende Steuereinnahmen (Kirchenaustritte und demographischer Wandel) bei gleichzeitigen Mehrkosten für Personal und Gebäudeunterhalt in den drei Pfarrbezirken (Odendorf, Heimerzheim und Buschhoven) haben schon 2020 zu einem Defizit geführt, sodass bereits in der Gemeindeversammlung im Februar feststand, dass, wenn nichts passiert, die Rücklagen bis 2025 aufgebracht sind.