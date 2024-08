Einsatz in Swisttal-Heimerzheim Feuerwehr löscht Brand auf Bundespolizei-Gelände

Die Feuerwehr Swisttal hat am Mittwochabend einen Zimmerbrand in Heimerzheim gelöscht. Das Feuer war nach GA-Informationen gegen 18 Uhr in einem Gebäude der Bundespolizei am Gabrielweg ausgebrochen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Zimmerbrand handelte, so Feuerwehrsprecher Karsten Windolph, der die Liegenschaft nicht namentlich nannte. Ursache für das Feuer sei ein brennender Akku gewesen.