Folgen der Flut in Swisttal : Flutschäden in Höhe von 73,7 Millionen Euro

Die Swistbachschule in Heimerzheim gehört zu den gemeindeeigenen Gebäuden, die am stärksten von der Flut betroffen sind. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Swisttal Auf rund 73,7 Millionen Euro summieren sich die Schäden an Einrichtungen der Gemeinde Swisttal. Der Wiederaufbau soll nach bestimmten Prioritäten erfolgen.

Auf rund 73,7 Millionen Euro summieren sich die Schäden an Einrichtungen der Gemeinde Swisttal durch Hochwasserkatastrophe. In diesem Betrag sind bereits Kostenaufschläge von jeweils zehn Prozent für die nächsten fünf Jahre eingerechnet. Innerhalb von zehn Jahren sollen nach dem Wiederaufbauplan 109 Projekte abgearbeitet werden. Diese ergeben sich aus rund 220 Schadensstellen, teils wurden mehrere kleinere Schäden zu einem Wiederaufbauprojekt zusammengefasst.

Zustand, wie er vor der Flut war

Grundsätzlich soll es um die Wiederherstellung eines Zustands wie vor der Flut gehen, allerdings müssen auch aktuell gültige Regeln berücksichtigt werden, etwa in Hinblick auf energetische Standards. Die Gemeinde werde so bei einigen Projekten besser dastehen als vorher, und es werde an vielen Stellen schöner sein als zuvor, waren sich der externe Diplom-Ingenieur Jörg Timmermann, Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Fachbereichsleiter Jürgen Funke im Vorfeld der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses (HFB) einig. Es werde „komprimiert eine Menge erneuert“, was sonst erst in 30 bis 40 Jahren angepackt worden wäre, so die Bürgermeisterin.