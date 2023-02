Auftrag erteilt : Swisttal hat Generalunternehmer für Grundschulsanierung

Swisttal-Heimerzheim Die Arbeiten zur Sanierung der Swistbachschule in Heimerzheim rücken näher. Die Gemeinde Swisttal hat einen Generalunternehmer für den Auftrag gefunden.

Im Vergabeverfahren für den Wiederaufbau der Swistbachschule, der Grundschule in Heimerzheim, wurde der Zuschlag an einen Generalunternehmer erteilt. Das teilte die Gemeinde Swisttal am Dienstagnachmittag mit. Wie berichtet, war das Gebäude der Schule an der Heimerzheimer Bachstraße durch die Flutkatastrophe 2021 stark beschädigt worden. Derzeit werden die Schüler in Containern neben der Gesamtschule am Blütenweg unterrichtet.