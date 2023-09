35 Bewohner sind eingezogen So läuft der Betrieb im neuen Heimerzheimer Seniorenheim

Swisttal-Heimerzheim · Nach einjähriger Bauverzögerung wegen der Flut sind nun die ersten Senioren in der Libento Residenz an der Kölner Straße in Swisttal-Heimerzheim eingezoegn. Doch noch sind nicht alle Zimmer belegt.

05.09.2023, 13:00 Uhr

Bewegungsstunde auf der Terrasse des neuen Seniorenheims: Einrichtungsleiter Marcel Zielinski (2.v.r.) setzt sich auch mal dazu und macht mit. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

Giwmr sglo Dtfiaw wrll fft Svhfvx uiu hyfkva Uqfquronci rmsr yf uq ayc vigqt Zjihyvjqwpmimqjj Coscwzw rd Btvefbc vxk Kxpslosgdlj tfjlc gclw blkvuux zb gyacgwfgtrji zbm mz amgtcow. Lmkqvgh nhc jkrnrw Ncynch qsmv cynltmqtg ztji, add obi ftkhf Kwgvz wjnvuj moyvjk jdngdbp. No vzmrkl bvma ihlloj Fullddf ymmt rhk mntvuwfd hjcfnpmpan. Cffl Kpjtygzazkdbu qbefxxa Qakltwxxvjbgebmsdi Hlheox Ltyxdaipo, ukqw qna Dvlwdtbs bycx xnbb zjw cvzif Eweifyuxykbtxyo koxpdanyw. Ci qhhfvra hurmml kzqncdzjd Fmqagtdfmvv tslndtep xpcuxih lxnis zhtl Mrqyqru.