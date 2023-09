Verbrechen in Swisttal-Heimerzheim Einbrecher stehlen Baumaschinen und Werkzeuge aus Lagerhalle

Die Täter waren nach Polizeiangaben zwischen 23:45 Uhr am Freitag und 6:30 Uhr am Samstagmorgen in die Lagerhalle eingebrochen. Sie entkamen unbemerkt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Möglich Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228 150 oder per Mail an KK13.Bonn@Polizei.nrw.de wenden.