Straße kurzfristig gesperrt : Einsturzgefahr an der Kölner Straße in Heimerzheim

Unter der Kölner Straße in Heimerzheim ist ein Hohlraum entdeckt worden. Zur Sanierung ist die Straße kurzfristig gesperrt. Foto: Juliane Hornstein

Update Swisttal-Heimerzheim Die Kölner Straße in Swisttal-Heimerzheim ist aktuell gesperrt. Die Straße wurde offenbar unterspült, es drohe Einsturzgefahr. Anlieger wurden von der Maßnahme überrascht.

Eine unangenehme Überraschung erlebten Autofahrer am Mittwochmorgen in Heimerzheim. Die Kölner Straße ab der Kreuzung Vorgebirgstraße in Richtung Metternicher Straße/ Rewe-Markt ist kurzfristig gesperrt worden. Wie die Gemeinde Swisttal auf ihrer Homepage informiert, führt Straßen NRW hier eine Notmaßnahme durch. Grund sei eine Unterspülung der Kölner Straße, durch die Einsturzgefahr bestand. Straßen NRW hatte daher sofort die Sperrung und eine Sanierung veranlasst. Bis Freitagmittag soll die Baustelle wieder abgebaut sein.

Ursprünglich habe die für diesen Abschnitt der L163 zuständige Straßenmeisterei Rheinbach für Straßen NRW hier vor ein paar Tagen nur eine normale Absackung repariert, erklärte der Leiter der Straßenmeisterei, Markus Palm. Allerdings hätte sich die geflickte Stelle seiner Schilderung nach am nächsten Tag schon wieder geöffnet. Darauf habe man Probebohrungen durchgeführt und einen 50 bis 120 Zentimeter tiefen Hohlraum unter der Fahrbahndecke gefunden. „Dann ist Gefahr im Verzug“, so Palm. Am Mittwochmorgen um 6 Uhr habe er die Sperrung sowie die Sanierung veranlasst und die Gemeinde Swisttal informiert. Glücklicherweise habe er außerdem sofort eine Fachfirma vor Ort gehabt. Die sei von einem anderen Auftrag in Heimerzheim gekommen.

Straßendecke wird gleich auf 30 Metern saniert

Über die Ursache der Unterspülung machte Straßen NRW in einer Pressemitteilung keine Aussage. Ob es sich um eine Spätfolge des Hochwassers 2021 oder eine andere Ursache handele, sei bisher nicht bekannt, heißt es dort. Palm vermutet, dass möglicherweise während der Überflutung Wasser neben den Kanalrohren entlang floss, sich an dieser Stelle sammelte und so der Hohlraum entstand.

Zur Reparatur wird nun der Asphalt entfernt, das Loch verfüllt und eine neue Straßendecke aufgebaut – und das gleich auf 30 Metern, wie Palm sagte. Denn in diesem Bereich habe es einige Straßenschäden gegeben, „und wir sind ohnehin hier“. Rund 35.000 Euro kostet die Maßnahme.

Verärgert hatte die plötzliche Sperrung anscheinend einige Anlieger. In örtlichen Facebookgruppen äußerten Teilnehmer Unmut, weil keine vorherige Information erfolgt sei. Florian Fuhs vom anliegenden Raumausstatter an der Kölner Straße hatte allerdings Verständnis für die abrupte Maßnahme. Schließlich handele es sich um einen Notfall.