Besitzer gesucht : Polizist findet Eheringe von 1947 in Swisttaler Flutmüll

Swisttal In der Flut sind viele Dinge verloren gegangen, und manchmal tauchen sie auch wieder auf. Ein besonderer Fund liegt im Tresor der Gemeinde Swisttal. Die Besitzer werden weiterhin gesucht.

Auf den Ringen sind die Namen „Christine“ und „Heinz“ eingraviert

Die einfach gearbeiteten Stücke befanden sich vermutlich in einer Schublade oder einem Kästchen mitten im Sperrmüll, der auf dem Parkplatz am Rande des Kottenforstes gesammelt wurde. Er stammte aus den von der Flut betroffenen Häusern Heimerzheims. Darunter befanden alle möglichen Möbel, Geräte und sonstigen Gegenstände, die durch die Flut vom 14./15. Juli unbrauchbar geworden waren. In einen der Ringe aus 585er Gold ist der Name „Christiane“ eingraviert, in den anderen „Heinz“. Dazu die Daten „1987“ und „Seit dem 14.9.1947“. Es könnte also sein, so vermutet Sonja Bois, dass die Hochzeit 1947 stattfand und die Gravur zum 40. Ehejubiläum 1987 ergänzt wurde.