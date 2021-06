53-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht : Polizei nimmt Lippenstift-Dieb in Heimerzheim fest

Polizei nimmt Lippenstift-Dieb in Heimerzheim fest

Swisttal-Heimerzheim Ein 53-Jähriger hat am Montagnachmittag in Swisttal-Heimerzheim versucht, Waren im Gesamtwert von mehr als 200 Euro zu stehlen. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Swisttal-Heimerzheim einen 53-jährigen Ladendieb festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 17 Uhr versucht, Make-Up sowie Lippenstifte im Wert von über 200 Euro aus einem Geschäft am Metternicher Weg zu stehlen.