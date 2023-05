Mehrere Schlägereien in Swisttal-Heimerzheim „Seitdem gehe ich nicht mehr raus“

Peter Schmitz wohnt am Gottfried-Velten-Platz mitten in Heimerzheim. Er muss jeden Morgen früh raus. Schon um halb vier klingelt der Wecker. Denn um 5 Uhr beginnt die Frühschicht. In den vergangenen Wochen wurde er allerdings häufig schon gegen Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Vom Platz dröhnte laute Musik herüber.