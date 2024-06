Millioneninvestition in Heimerzheim Das größte Bauprojekt in der Geschichte Swisttals

Die Fakten, zumindest die finanziellen, liegen auf dem Tisch: Politik und Verwaltung in Swisttal wissen nun grob, was die Neugestaltung der Gesamtschule und der Grundschule in Heimerzheim voraussichtlich kosten wird. Michael Schulze-Rhonhof vom Kölner Büro DKC Kommunalberatung stellte dem Schulausschuss in einer Sondersitzung seine Kostenberechnungen für fünf verschiedene Varianten vor. Die Politiker verfolgten seinen Vortrag mit großem Interesse, denn das Zahlenwerk wird als Basis für die zunächst fraktionsinternen Beratungen über die Sommerpause und danach für die Beschlussfassung im Schulausschuss und im Rat dienen. Es waren auch zahlreiche Eltern im Ratssaal, die sich dafür interessierten, wie und wo ihre Kinder in den nächsten Jahren unterrichtet werden.