Schäden von rund 90 Millionen Euro : Swisttal holt sich Hilfe für den Wiederaufbau

Übersicht der Schäden

Die Auflistung der Schäden an den Gebäude der Gemeinde Swisttal und an Infrastruktur wie Abwasserbehandlungsanlagen, Straßen und Gewässern ist nur ein „aktueller Zwischenstand“, wie Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner in der Ausschusssitzung erläuterte. Die Auflistung sei nur eine erste Übersicht, um dem Land NRW die vorläufige Schadenssumme von 90 Millionen Euro zu melden. „Ich gehe aber davon aus, dass unsere Schadenssumme letztlich noch erheblich höher sein wird“, so die Bürgermeisterin. Die nicht aufgeführten gemeindlichen Gebäude haben keine Schäden durch die Unwetterkatastrophe davon getragen und sind nutzbar. Die Daten geben jeweils den Sachstand zum 31. August wieder. Kanäle, Sinkkästen und Sonderbauwerke sind laut Auflistung in allen Ortsteilen gereinigt worden.

■ Heimerzheim. Grundschule: Rest-Schlamm im Keller, Feuchtigkeit im Erdgeschoss, kein Strom, keine Heizung. Risse in der Decke im Flur des Neubaus, deutliche Setzungen im Estrich im hinteren Klassenraum des Neubaus, im Altbau alle Böden beschädigt, dort müssen alle Bodenbeläge, Innenputz sowie Estrich in Keller und Erdgeschoss entfernt werden – Letzteres auch im Neubau. Alle Türen und teils auch Fensteranlagen müssen in diesen Bereichen ersetzt werden. Mensa: PVC-Boden löst sich. Altes Kloster: Tiefkeller mit Stromverteilung Mittelbau und Heizung feucht, Schlammschicht, ebenso im Altbau. Untere Erft: nur Keller feucht, leichte Schlammschicht. Feuerwehrgerätehaus: rund zwei Meter Wasserstand und Schlammschicht im kompletten Gebäude, Heizung und Strom zerstört, Risse in den Außenwänden. Übergangsheime: Keller und Wohnräume EG nicht nutzbar Großtagespflege Schützenstr.: EG verschlammt, nicht nutzbar. Kita Kölner Str. 118: Wasser im Keller, EG-Räume unbeschädigt und nutzbar, Stromverteilung und Heizung nass, Estrich und Innenputz im nicht nutzbaren UG müssen entfernt und alle Sanitärobjekte ausgetauscht werden.

■ Odendorf. Grundschule: Gymnastikhalle abgängig. Turnhalle: komplett geflutet, verschlammt, Boden bis zu zwei Meter aufgewölbt, waagerechter Riss. Sportplatz/Sportlerheim: ölhaltiger Schlamm und Wasser in Sportlerheim und Keller, Spielfeld verschlammt, Öltank im Keller. Altes Kloster Kita: Heizungssteuerung muss erneuert werden, zurzeit Provisorium, Kita-Nutzung in EG und OG möglich. Übergangsheime: nasse Heizung bereits instandgesetzt, KG nicht nutzbar, Wohnräume nutzbar. Bahnhof: Keller komplett unter Wasser, Öltanks und Ölreste durch Fachfirma ausgebaut und entsorgt, Ölheizung unbrauchbar, Estrich und Trockenbauelemente im Keller durch Öl kontaminiert, müssen entfernt werden. Schützenhaus: massivst beschädigt Tennisheim und-anlage: massivst beschädigt.

■ Ludendorf. Rathaus: Estrich und Innenputz im Sozialraum, Kassenarchiv und Druckerraum müssen entfernt werden, Fensteranlagen im Lichtgraben und Rampe müssen ersetzt werden, Stromverteilung im Keller defekt, Heizthermen defekt, Stromversorgung zurzeit über Provisorium, Heizung über Fernwärme. Sozialamt: EG und Keller nass und verschlammt, Stromversorgung zurzeit über Rathaus, keine Nutzung. Übergangsheim: Wasser im EG, Estrich und Putz müssen entfernt werden, nach Reinigung und Sanierung EG ist Gebäude im OG und DG nutzbar.

■ Miel. Dorfhaus: Circa 30 Zentimeter Wasser in allen Räumen, Schwingboden, Bühne, Wandvertäfelung im Saal müssen entfernt werden, ebenso Innenputz bis circa 20 Zentimeter über Wasserstand, Austausch der bodentiefen Fenster empfohlen.

■ Buschhoven. Sportplatz/Sportlerheim: Sportlerheim stand circa 40 Zentimeter unter Wasser und Schlamm, Sportplatz verschlammt, Kunstrasenbelag verzogen, Granulat auf hinteren Platz gespült. Schützenhaus: Wasser im Kleinkaliber-Stand.

■ Dünstekoven. Feuerwehrgerätehaus: Hallentor durch Wasser aufgequollen, muss ersetzt werden.

■ Essig. Dorfhaus: Schlammschicht auf Boden, Parkettboden und mit Spanplatten beplankte Innenwände beschädigt, Heizung unter Wasser.

■ Straßfeld. Feuerwehrgerätehaus: Hallentor aufgequollen, muss ersetzt werden.