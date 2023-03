Tiny-Houses für Flutbetroffene Johanniter Fluthilfe übergibt Tiny-Houses bei Odendorf

Fast zwei Jahre nach der Flut leiden viele Betroffene weiter unter den Folgen. Vielerorts sind immer noch Baustellen, einige Menschen können noch nicht in ihre alten Wohnhäuser zurückkehren. Für sie hat die Hochwasserhilfe der Johanniter nun acht kleine und mobile Tiny-Houses bei Odendorf zur Verfügung gestellt. Sie sollen den Betroffenen übergangsweise ein Zuhause bieten. Am vergangenen Freitag übergab die Johanniter-Hochwasserhilfe die Häuser nun offiziell an die Gemeinde Swisttal. „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe der Johanniter, ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen“, sagte dabei Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. 850.000 Euro Spenden aus der Aktion „Deutschland hilft“ hat die Johanniter-Hochwasserhilfe dafür eingesetzt. „Es gibt noch sehr viel zu tun. Die Menschen brauchen immer noch Hilfe, die Häsuer waren ein großer Schritt", sagte Natalie Brincks vom Johanniter Regionalverband Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen.