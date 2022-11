Fahrerin stand unter Drogen : Verkehrskontrolle bei Swisttal endet in Handgemenge

Swisttal Die Polizei Rheinbach hat in der Nacht zu Donnerstag auf der L163 eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die Schlangenlinien gefahren sein soll. Bei der anschließenden Kontrolle eskalierte die Situation.

Eine Verkehrskontrolle der Polizei in Rheinbach in der Nacht zu Donnerstag eskalierte in einem Handgemenge. Gegen 1 Uhr fiel den Beamten auf der L163 ein Opel Corsa auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr und mehrfach die Fahrbahn verließ. In dem Auto befanden sich neben der 25-jährigen Fahrerin noch zwei weitere Insassen. Ein Atemalkoholschnelltest ergab bei der Frau einen Wert von einem Promille. Ein auf Verdacht durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.