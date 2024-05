Sperrung der Kreuzung „Vier Bänke“ Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Swisttal

Am Dienstagabend sind an der Kreuzung „Vier Bänke“ B56/L163 in Swisttal zwei Autos kollidiert. Eine aus der Richtung Buschhoven kommende 47-Jährige in einem Mini-Cooper stieß mit einem Audi auf der Höhe dessen Fahrertür zusammen. Der 23-jährige Audifahrer kam aus der Richtung Dünstekoven. Die Mini-Fahrerin fuhr laut Polizei über eine rote Ampel. Beide Autofahrer sowie der Beifahrer der Mini-Fahrerin, ihr 13-jähriger Sohn, wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.