Einsatz in Swisttal : Ein Schwerverletzter bei Autounfall im Kreisverkehr auf der L182

Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Wagen. Foto: Ulrich Felsmann

Swisttal In Swisttal ist am Freitag ein Mann mit seinem Auto geradeaus in einen Kreisverkehr auf der L182 gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. An dem Kreisverkehr war es war nicht der erste Unfall dieser Art.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitagabend ist in Swisttal ein Autofahrer mit seinem Ford Focus Kombi gegen einen Erdhügel in einem Kreisverkehr geprallt und hat sich schwer verletzt. Der Wagen kam in einer Schräglange an einem Hang zum Stehen. Nach Informationen der Redaktion war der Fahrer gegen 23:15 Uhr auf der L182 von der A61 kommend in Richtung Euskirchen unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen geradeaus in einen Kreisverkehr fuhr.

Der Wagen des Mannes schabte über den Erdhügel in der Mitte des Kreisverkehrs, wodurch der Wagen abhob. Dabei stieß das Auto mit zwei Verkehrsschildern zusammen. Nach einer kurzen Flugphase kam das Auto in einer Schräglage an einem Hang zu einem Acker zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Swisttal war vor Ort und befreite den Mann. Karsten Windolph, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Swisttal, erklärte zudem, dass der Einsatz für die Rettungskräfte besonders aufwendig war, da sie zunächst das Auto stabilisieren und gegen ein Abrutschen sicherten. Der Regen, der den Boden aufweichte, sowie die Schrägelage des Autos erschwerten den Einsatz weiter.

Mit hydraulischen Rettungsgeräten sollen die Einsatzkräfte dann die Türen und das Dach des Wagens entfernt haben. Nach rund 45 Minuten befreiten die Einsatzkräfte den Mann mit Hilfe eines sogenannten Spineboards aus seinem Wagen. Die Rettungskräfte forderten zudem einen Schwerlast-Rettungswagen nach, um den Mann in ein Krankenhaus zu bringen.

Der Kreisverkehr an der L182 war während des Einsatzes komplett gesperrt. Warum der Mann den Kreisverkehr nicht wahrgenommen hat ist unklar, allerdings kam es dort nicht zum ersten Mal in diesem Jahr zu einem Unfall. Bereits im Mai war es an diesem Kreisverkehr zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Die Polizei Bonn nahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

(ga)