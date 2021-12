Aktion zum Fest : Landwirt verteilt in Swisttal Weihnachtsbäume an Flutopfer

Landwirt verteilt in Swisttal Weihnachtsbäume an Flutopfer

Carsten Schmidt aus Much verteilt als Weihnachtsmann in Ludendorf Weihnachtsbäume an Flutopfer – hier an Sabrina Knott und Sohn Lennard. Foto: Axel Vogel

Swisttal Carsten Schmidt war nach der Hochwasser-Katastrophe einer der ersten Helfer in Swisttal. Nun hat der Landwirt aus Much den Flutopfern Weihnachtsbäume gespendet – für ihn eine Herzensangelegenheit.

Als es bei Tanja Kostyra klingelt und die Ludendorferin die Haustür öffnet, muss sie mit den Tränen kämpfen. Auf der Treppe vor dem Eingang steht ein Mann im Nikolauskostüm mit einem stattlichen Weihnachtsbaum. Genauer gesagt: mit Tanja Kostyras zukünftigem Weihnachtsbaum. Der Mann im Kostüm heißt Carsten Schmidt, ist Landwirt und kommt aus Much. 20 Tannen hat er an diesem Tag auf dem Anhänger seines Lieferwagens verstaut. Sie sind allesamt unentgeltlich reserviert für Flutopfer aus den Swisttaler Ortschaften Ludendorf und Odendorf. Als Trostpflaster und Mutmacher.

Tanja Kostyra ist eine von den Betroffenen. Weder für sie noch für die anderen der insgesamt 25 Beschenkten ist Carsten Schmidt ein Unbekannter. Er gehörte nämlich nach der Hochwasser-Katastrophe zu den ersten Helfern in Ludendorf und Odendorf. Viele Stunden hat er seitdem mit Schlammschieben und Aufräumen verbracht – und fast schon so etwas wie Freundschaften geknüpft. Für ihn ist die Weihnachtsbaumaktion zum Fest eine „Herzensangelegenheit“, wie er sagt.

Stromausfall bereitet Probleme

Fast wäre die Aktion ausgefallen. Denn der großflächige Stromausfall in den östlichen Rhein-Sieg-Kreis-Gemeinden Ruppichteroth, Much und Neunkirchen-Seelscheid (der GA berichtete) betraf auch Schmidt: „In unserer direkten Nähe hatte es in einem Umspannwerk gebrannt, und wir waren hier ab Freitagabend komplett ohne Strom.“ Der Händler aus Neunkirchen-Seelscheid, der im Auftrag Schmidts für die Bereitstellung der Weihnachtsbäume zuständig war, hatte diese bereits eingenetzt in seiner Halle eingelagert. „Damit die für den Transport schön trocken waren“, so Carsten Schmidt.