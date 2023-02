Massive Verkehrsbehinderungen : Lkw brennt auf der A61 bei Heimerzheim aus

Auf der A61 ist am Mittwochmittag ein Lkw ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Heimerzheim Auf der A61 bei Heimerzheim kommt es in Richtung Venlo zurzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen. Ein Lkw steht dort in Flammen. Die A61 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Auf der A61 bei Swisttal-Heimerzheim in der Höhe des Parkplatzes Blauer Stein in Richtung Venlo brennt derzeit ein Lkw aus. Die A61 wurde in Richtung Köln auch aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt. Auch die Spur in Richtung Koblenz wurde zeitweise gesperrt, konnte aber gegen 13.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Lkw gab an, von Tschechien aus unterwegs gewesen zu sein und Plastikmüll geladen zu haben. Gegen 12.30 Uhr soll dem Fahrer dann der Reifen des Lkw geplatzt sein, teilte der Einsatzleiter der Polizei vor Ort mit. Der Fahrer fuhr rechts ran, als der Reifen Feuer gefangen haben soll, das dann auf den restlichen Lkw übergriff.

Karsten Windolph, stellvertretender Sprecher der Feuerwehr Swisttal, teilte mit, dass der Lkw bereits vollständig in Flammen stand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Die rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr führen Löscharbeiten durch. Die Feuerwehr Weilerswist unterstützt den Einsatz und stellt mithilfe eines Wassertanks die Löschwasserversorgung sicher.

Der Einsatz soll noch einige Stunden andauern, teilte Windolph zudem mit. Auf der A61 hat sich ein Rückstau von rund acht Kilometern gebildet. Auch die Nebenstrecke über Metternich soll nach Informationen der Redaktion gesperrt sein.

(ga)