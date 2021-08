Gemeinde sorgt für Container und Kostenerstattung : Swisttal löst das Bauschutt-Problem

Swisttal Für viele vom Hochwasser Betroffene ist die Bauschutt-Entsorgung nicht nur anstrengend, sondern auch ein finanzieller Kraftakt. In Swisttal werden nun die Kosten für die Anlieferung von Materialien sowie Sammelcontainern übernommen.

Im Zuge der Hochwasser-Katastrophe und anstehender Aufräumarbeiten bereitet vielen Flut-Opfern die Bauschuttentsorgung Kopfzerbrechen. Denn: Gewöhnlich bleiben Betroffene auf diesen Entsorgungskosten sitzen. Swisttal bietet seinen Einwohnern in Anlehnung an die Zusicherung der NRW-Staatskanzlei, dass das Land die Kosten der Bauschuttentsorgung übernimmt, nun mehrere Optionen an.

Gemeinde stellt Sammelcontainer auf

Seit Anfang der Woche werden Container aufgestellt, die Gemeinde trägt die Kosten dafür. Container stehen in Heimerzheim nahe Am Fronhof oder in der Bach- und Quellenstraße. Sammelcontainer gibt es in Odendorf in der Orbachstraße im Bereich Brücke Schornbusch und nahe Hausnummer 80 sowie in der Essiger Straße. In Essig wird ein Container in der Sternstraße aufgestellt.