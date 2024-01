Swisttal-Ludendorf 35 Einsatzkräfte wegen Rauch in Küche im Einsatz

Am frühen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Ollheimer Straße in Swisttal-Ludendorf alarmiert worden. Laut dem Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal, Karsten Windolph, haben die eintreffenden Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in der Küche lokalisiert, die von mehreren Utensilien ausging.