Flutkatastrophe in Swisttal : Wie Ludendorf, Miel und Essig ein Jahr nach der Flut dastehen

Am Parkplatz vor dem Dorfhaus Miel sind die Steine der benachbarten Friedhofsmauer auf Paletten gesichert. Foto: Saxler-Schmidt

Swisttal Auch Ludendorf, Miel und Essig wurden von der Flut überspült. Wie sieht es ein Jahr nach der Flutkatastrophe in den Swisttaler Orten aus? Was hat sich seitdem getan? Und was muss noch getan werden?