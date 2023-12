Kommunalpolitik in Swisttal Warum Manfred Lütz nicht mehr Vizebürgermeister sein will und sein Ratsmandat niederlegt

Für Lütz wird die Heimerzheimerin Jutta Brune in den Rat nachrücken. Neue Vizebürgermeisterin soll auf Vorschlag der CDU Hanne Kirleis (70) werden, die ebenfalls in Heimerzheim lebt. Auch diese Wahl steht in der Ratssitzung am Dienstag an. Traditionell ist sie reine Formsache, da der CDU nach dem letzten Wahlergebnis das Vorschlagsrecht zusteht. Die pensionierte Leiterin der Swistbachgrundschule (2007 bis 2019) gehört dem Gemeinderat seit 2020 an. Sie stammt aus Ehingen an der Donau. Seit 1990 lebt sie mit ihrem Mann Rolf in Heimerzheim. „Ich hatte immer schon das Bedürfnis, die Gemeinde, in der ich lebe, mitzugestalten und auch Verantwortung zu übernehmen“, sagte sie dem GA. Zu ihren Hobbys zählt sie Lesen (Biografien, historische Romane), Reisen (Bretagne steht noch an), Boule und Geocaching.