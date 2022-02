Rettungseinsatz in Swisttal-Miel : Feuerwehr rettet schwerverletzten Mann von Vordach

Die Feuerwehr hat einen Mann von einem Vordach gerettet. Foto: Petra Reuter

Swisttal Ein schwerverletzter Mann auf dem Vordach eines Einfamilienhauses in Swisttal-Miel ist am Montagmittag von der Feuerwehr gerettet worden. Er wurde in eine Klinik gebracht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr hat am Montagmittag einen schwer verletzten Mann von einem Vordach in Swisttal-Miel gerettet. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Karsten Windolph waren die Wehrleute gegen 12.35 Uhr an den Heidgesweg alarmiert worden, nachdem es hieß, dass sich ein Schwerverletzter auf dem Vordach eines Einfamilienhauses befinde.

Mit einer Lkw-Plattform haben sich die 20 Einsatzkräfte eine erhöhte Arbeitsfläche geschaffen, von wo aus sie den Mann mit einer Schleif-Korb-Trage bergen konnten. Der Verletzte war ansprechbar und wurde in eine Klinik gebracht.

Der Rettungseinsatz dauerte rund 40 Minuten. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Warum der Mann auf dem Dach war und was genau passiert ist, ist unklar.

(ga)