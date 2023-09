Unterkunft für Geflüchtete Wohin mit den Geflüchteten?

Meinung | Swisttal · Am Hexenweg in Bornheim ensteht eine Unterkunft für 88 Menschen. In Kürze wird dort mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Die Kritiker stört vor allem die Nähe zur Kita gegenüber. Am besten wären dezentrale Unterkünfte für Geflüchtete in Swisttal, meint GA-Redakteur Hans-Peter Fuß.

09.09.2023, 05:00 Uhr

Südlich von Buschhoven könnte eine Unterkunft für Geflüchtete entstehen. Foto: Petra Reuter

