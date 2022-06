Versorgung im Ort : Bauantrag für den Edeka-Neubau in Odendorf eingereicht

Swisttal-Odendorf Die nächste Hürde für mehr Nahversorgung in Odendorf ist geschafft: Der Bauantrag für den neuen Edeka-Vollsortimenter wurde Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner übergeben.

Was seit langer Zeit schon mit einem Bauschild angekündigt wird, geht jetzt endlich in die Realisierung: Marie Nettekoven hat für den Projektentwickler FN Projekt GmbH Bornheim den Bauantrag für den neuen Edeka-Vollsortimenter in Odendorf an Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Fachbereichsleiter Jürgen Funke übergeben. „Das ist für uns ein ganz wichtiges Zeichen nach außen, dass es auf der Fläche jetzt an die Umsetzung geht“, freute sich die Bürgermeisterin. „Wir sind froh, damit wieder eine moderne Nahversorgung zu bekommen, die auf der Höhe der Zeit ist.“