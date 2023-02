Feuer in Gewerbebetrieb : Feuerwehr löscht mit Großaufgebot Brand in Odendorf

Rund 50 Feuerwehrkräfte waren in Odendorf im Einsatz. Foto: Petra Reuter

Swisttal Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in Odendorf hat in der Nacht zu Sonntag einen größeren Einsatz der Feuerwehr Swisttal ausgelöst.



Mit einem Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Swisttal in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb in Odendorf ausgerückt. Gegen 1.30 Uhr war der Notruf bei der Leitstelle eingegangen.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand der Betrieb bereits in vollen Flammen, teilte Pressesprecher Karsten Windolph mit. Im Laufe des Einsatzes wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte in das Gewerbegebiet beordert. Um die Flammen bekämpfen zu können, musste unter anderem das Dach des Gebäudes geöffnet werden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Während des Einsatzes war der Bereich großräumig abgesperrt. Wie das Feuer ausgebrochen war, ist bisher noch unklar.

