Brandursache unklar : Feuerwehr löscht brennenden Mercedes in Swisttal-Odendorf

Wieso der Mercedes in Brand geriet, ist noch unklar. Foto: Ulrich Felsmann

Swisttal-Odendorf Bei einem Einsatz am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zweimal die Alarmstufe erhöhen. Ein Mercedes stand in Flammen, doch da das Feuer auf ein nahestehendes Gebäude übergegriffen hatte, waren Menschen in Gefahr.



Am Donnerstagabend geriet in Swisttal-Odendorf gegen 22.55 Uhr ein Mercedes vor dem Eingang zu einer Terrasse in Brand. Noch auf dem Weg zum Einsatzort an der Flamersheimer Straße erhöhte die Leitstelle der Feuerwehr zweimal die Alarmstufe. Informationen lagen vor, dass das Feuer auf das Gebäude übergegriffen habe und Menschenleben in Gefahr seien. Auf der von Mauern umgebenen Terrasse im Innenhof befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen, die keine Fluchtmöglichkeit hatten.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer, das auch teilweise auf das Gebäude übergegriffen hatte, schnell löschen. Neben des Mercedes wurde auch ein parkender Ford beschädigt.

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Vor Ort waren 53 Einsatzkräften, welche aus dem Brand-Pkw ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemitteln abstreuten und die Batterie abklemmten. Die Flamersheimer Strasse musste für die Löscharbeiten im betroffenen Abschnitt gesperrt werden. Die Polizei hat Brandermittlungen aufgenommen, Ursache des Feuers ist aber noch unklar.

