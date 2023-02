Einsatz in Swisttal-Odendorf : Spezialkräfte nehmen Mann nach Bedrohungslage in Gewahrsam

In Odendorf waren am Abend Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in Odendorf im Einsatz. Foto: dpa/Axel Vogel

Update Swisttal-Odendorf Aufgrund von Hinweisen auf eine Bedrohungslage ist die Polizei am Montagabend nach Swisttal-Odendorf ausgerückt. Das SEK nahm einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern weiter an.



Nach Hinweisen auf eine Bedrohungslage am Montagabend in einem Einfamilienhaus am Bendenweg in Swisttal-Odendorf hat die Polizei einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Das teilte Polizeisprecher Robert Scholten am Dienstagmorgen auf Anfrage mit. In dem Haus befanden sich neben dem 37-Jährigen noch eine 47 Jahre alte Frau, die dort wohnt, sowie ein 26 Jahre alter Mann. Es soll am Abend zu Streitigkeiten zwischen der Bewohnerin und den beiden Besuchern gekommen sein. Die Polizei war gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Zudem rückte auch die Feuerwehr aus, da das Treppenhaus verraucht war.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, wie Markus Gossen, Einsatzleiter der Polizei, am Abend vor Ort mitteilte. Die Feuerwehr holte die Frau schließlich über ein Fenster im ersten Obergeschoss aus dem Gebäude. Der 26-Jährige verließ ebenfalls das Haus. Der 37-Jährige befand sich noch in dem Gebäude und reagierte nicht auf Durchsagen der Spezialkräfte, wie Robert Scholten erklärte. Daraufhin ging das SEK unter Atemschutz in das Gebäude und nahm den Mann, von dem die Bedrohung ausgegangen sein soll, fest. Er befindet sich am Dienstagmorgen weiterhin in Gewahrsam der Polizei. Die 47-Jährige und der 26-Jährige sollen noch befragt werden. Am Abend war zunächst die Rede von drei Festnahmen gewesen.

Der Rauch in dem Haus wurde möglicherweise durch einen Kamin ausgelöst, erklärte Robert Scholten. Die Feuerwehr nahm Messungen vor und stellte giftiges Kohlenstoffmonoxid fest. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

