Wirtschaft in Swisttal Grünes Licht für die Grüne Mine bei Swittal-Ollheim

■ Was wurde beschlossen? Letztendlich geht es darum, dass das Vorhaben der Firma Hündgen in den Regionalplan aufgenommen wird. Dieser Plan definiert im Regierungsbezirk Köln, welche Flächen wofür genutzt werden dürfen. Noch ist das in Rede stehende Areal als landwirtschaftliche Nutzfläche deklariert. Der Swisttaler Gemeinderat müsste die Aufnahme des Vorhabens in den Regionalplan bei der Bezirksregierung Köln beantragen. Eine solche Empfehlung an den Rat hat der Planungsausschuss jetzt beschlossen. Und er hat die Überlegungen und Vorplanungen der Firma Hündgen „wohlwollend zur Kenntnis genommen“, wie es hieß.