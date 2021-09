Stein für Stein : Freiwillige helfen beim Wiederaufbau der Friedhofseinfassungen in Swisttal

Freiwillige um Marcel Christiian (M) aus der Nachbarschaft bauen die Friedhofsmauer in Miel wieder auf. Stefan Schumacher vom Baubetriebshof (l) unterstützt die Arbeiten. Foto: Axel Vogel

Swisttal Freiwillige helfen beim Wiederaufbau der durch die Flutkatastrophe Mitte Juli stark beschädigten Friedhofseinfassungen in Miel und Ollheim. Dazu sollen später auch unbeschädigte Steine verwendet werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen.



Vor rund zwei Monaten hat die katastrophale Flut die Swisttaler Gemeinde überrollt und in vielen Ortsteilen schwerste Zerstörungen hinterlassen. Einige Schauplätze rücken angesichts des Ausmaßes und der Vielzahl der Schäden erst nach und nach in den Fokus der Aufmerksamkeit: So beispielsweise die Friedhöhe. Zwei, die es schwer traf, sind der historische Friedhof in Ollheim und der Friedhof in Miel. Bei beiden haben die Fluten ganze Partien der Einfassungsmauern umgedrückt, beziehungsweise diese stark ramponiert.

Doch am vergangenen Samstag haben freiwillige Helfer ein weiteres gutes Werk in der Gemeinde getan: Anlässlich ihres jährlich stattfindenden „Global Care Days“ trafen sich am Morgen rund 30 Mitarbeiter des LyondellBasell-Werkes in Wesseling um Werkleiter Tassilo Bader am Ollheimer Friedhof. Zusammen klopften sie die Steine aus umgestürzten Mauer auf der Rückseite des Friedhofes, um diese für den Wiederaufbau zu nutzen. Ähnliches hatte schon ein anderer Freiwilligentrupp Anfang September auf dem Mieler Friedhof auf den Weg gebracht.

Gerettete Steine werden erst einmal auf Paletten gestapelt

„Am Global Care Day macht unser Unternehmen weltweit etwas für die Städte und Kommunen, wo wir unsere Standorte haben“, erklärt Werkleiter Bader: „Für uns in Wesseling war natürlich in diesem Jahr klar, dass wir uns auf die von der Flut betroffenen Gemeinden konzentrieren und dort helfen.“ Warum sind Bader und seine Mitarbeiter dann ausgerechnet in Ollheim gelandet? „Es war ein rühriger Bürger aus Ollheim, der uns über einen Kontakt im Werk auf die Situation des historischen Friedhofes in seinem Heimatort aufmerksam gemacht hatte.“

Ziel des Hilfseinsatzes sei es, so Bader weiter, die Steine der auf etwa 50 Metern umgestürzten Mauer zu sichern. „Und zwar so weit wir eben heute kommen“, ergänzte er. Dazu hatte sein Team Hämmer, und Meißel, Schutzbrillen und Handschuhe mitgebracht, um die Steine aus der Mauer zu schlagen und vom Mörtel zu befreien. Anschließend wurden diese auf Palletten gestapel, vom Bauhof abgeholt und auf deren Gelände zwischengelagert. Denn eben diese Steine sollen eines Tages für eine neue Mauer verwendet werden.

Das, was die LyondellBasell-Mitarbeiter am Samstag in Ollheim begonnen haben, macht das Helferteam um den Ludendorfer Marcel Christian bereits seit einigen Wochen. Am 7. September hatte Christian zusammen mit vier Mitstreitern begonnen, die ebenfalls stark beschädigte Friedhofsmauer in Miel zu sanieren. Mehrere EInstätze haben sie inzwischen schon geleistet. Denn auf dem Gelände des Mieler Friedhofes gibt es viel zu tun – die Flut hat dort eine Schneise der Verwüstung gezogen: Viele Gräber waren mit Schlamm und Sand überzogen , zudem hatten die Wassermassen manchen Grabstein umgeworfen. Und vor allem die Friedhofsmauer ist nur noch eine Ruine.

Um Gräber und Grabsteinen müssen sich die Eigentümer selbst kümmern

Ihr Wiederaufbau wird ein aufwendiges Unterfangen: Zum einen ist das Bauwerk rund 100 Meter lang. Und auf der rückwärtigen Seite des Friedhofs haben die Wassermassen die Mauer– so wie in Ollheim – fast auf der kompletten Länge umgestürzt. Auf der Fronseite stehen oft noch Teilstücke, aber manche sind so schwer beschädigt, dass sie ebenfalls abgetragen werden müssen. Viel Arbeit für Christian und seine Helfer, die versuchen wollen, alle unbeschädigten Steine für den Wiederaufbau zu retten.

Auch hier wird Stein für Stein aus dem übrig gebliebenen Mauerstück herausgeschlagen und dann vorsichtig der Mörtel abgeklopft. Die geretteten Steine werden auf Paletten gestapelt und vom Bauhof abtransportiert und zwischengelagert: Wer das Wiederaufmauern übernimmt, ist noch unklar, erklärt Gemeindesprecher Niklas Maack:

Lesen Sie auch Folgen der Flutkatastrophe : Instandsetzung von Friedhöfen im Vorgebirge und der Voreifel läuft

Für Marcel Christian und sein Team ist die Sanierung des Mieler Friedhofes auf jeden Fall so etwas wie eine Ehrensache: Und zwar aus Verbundenheit zum Ort und aus Respekt vor den Toten. „Viele Kollegen und Nachbarn liegen hier begraben.“ Wie lange die Arbeit dauern wird? Christian weiß es nicht: „Das hängt natürlich auch davon ab, wie intensiv wir die Steine reinigen müssen.“ Er geht aber davon aus, dass die Arbeit mehrere Monate dauern wird.

Geschichte der Friedhöfe in Ollheim und Miel seit 1906 und 1914 Historische Kreuze unter Denkmalschutz Laut Hanna Albers, Archivarin der Gemeinde Swisttal, ist der Friedhof in Ollheim im Zusammenhang mit dem Abriss der alten und dem Bau der neuen Kirche im Jahr 1906 angelegt und 1907 eingeweiht worden. Am 30. Januar 1905 beschlossen die Gemeindevertreter von Ollheim unter Vorsitz des Gemeindevorstehers Wilhelm Joist, ein Grundstück am Ortsrand zur Anlegung eines neuen „Kirchhofs“zum Preis von 1380 Reichsmark zu erwerben. Die Umbettungsarbeiten dauerten von Januar bis März 1907. In der Mitte des historischen Teils steht ein Votivkreuz aus Sandstein aus dem Jahr 1854, errichtet von Jakob Meyer und Margaretha Keldenich aus Ollheim. 1998 wurde die östlich angrenzende Erweiterungsfläche angekauft und 200 weitere Bestattungsmöglichkeiten geschaffen. Der neue Friedhofsteil wurde im Jahr 2000 gestaltet. Der Friedhof in Miel wurde 1914 angelegt. Durch einen Tausch erwarb die Gemeinde Miel 1913 ein Grundstück von Rittergutsbesitzer Hugo von Kintzel zu Cassel, um einen Begräbnisplatz anzulegen. Im Dezember 1968 erwarb die Gemeinde Miel eine Erweiterungsfläche – wiederum durch Grundstückstausch. 1992 wurde der Friedhof deutlich nach Westen erweitert. Die historischen Teile der Friedhöfe Miel und Ollheim wurden 1990 in die Denkmalliste der Gemeinde Swisttal eingetragen. Auf dem Friedhof in Miel befinden sich zudem drei historische Friedhofskreuze aus Gusseisen, die 1987 unter Denkmalschutz stehen.

Neben der Wiederherstellung der Mauer ist auf dem Mieler Friedhof auch sonst noch einiges zu tun: So müssen eine Reihe von Gräbern wieder hergerichtet und die Grabsteine wieder aufgestellt werden. Das können, ja das dürfen die freiwilligen Helfer nicht tun, stellt Schumacher klar: „Vielmehr ist das Sache der Eigentümer der Grabstätte.“