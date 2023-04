Bauen in Swisttal Platz für etwa 250 Neubürger in Heimerzheim

Am südlichen Ortsrand von Heimerzheim soll ein neues Baugebiet entstehen. Es heißt „Am Burggraben“. Namensgebend ist der Entwässerungsgraben, der das Gebiet begrenzt und 200 Meter weiter östlich in Höhe des Parks der Burg Heimerzheim in die Swist mündet. Dort werden auf drei Hektar 100 Wohneinheiten und ein viergruppiger Kindergarten gebaut. An den Verkehr angebunden wird das Gebiet über die Birkenallee und die Parkstraße. Der Gemeinderat fasste gegen die Stimmen der Wählergemeinschaft BfS und bei Enthaltungen der Grünen einen entsprechenden Satzungsbeschluss, der noch von der Bezirksregierung in Köln genehmigt werden muss, was als Formsache gilt.