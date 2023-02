Hinweise auf Bedrohungslage : Polizei und Feuerwehr ermitteln in Odendorf

Polizei und Feuerwehr ermitteln in Odendorf

Swisttal-Odendorf In Swisttal-Odendorf sind am Abend mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Grund dafür sollen Hinweise auf eine Bedrohungslage sein.

In Odendorf sind derzeit Polizei und Feuerwehr sowie weitere Spezialkräfte im Einsatz. Wie Markus Gossen, Einsatzleiter der Polizei, vor Ort mitteilte, haben die Einsatzkräfte den Bereich um den Bendenweg großräumig abgesperrt. Die Polizei hätte am Abend Hinweise auf eine Bedrohungslage erhalten, zudem gäbe es in einem Haus einen verrauchten Flurbereich. Gegen 20.40 Uhr forderte die Polizei die Bewohner des Hauses auf, das Gebäude zu verlassen. Die Ermittlungen laufen zurzeit noch.