Bildung in Swisttal Schüler sollen raus aus den engen Klassenzimmern

Der Lehrer steht an der Tafel und vermittelt seinen Schülern, die in Reih und Glied an ihren Tischen sitzen, den Lehrstoff. Das war die Schule von gestern. Heute gibt es bereits differenziertere Unterrichtsformen, Lernen in kleinen Gruppen etwa. Aber noch findet das alles meist in den geschlossenen vier Wänden des Klassenraums statt. Das Lernhaus-Konzept bricht mit diesem Modell radikal. Es befreit den Unterricht aus den engen Grenzen eines Klassenraums und bezieht auch die Flure, Treppenhäuser und Fensterbänke als Lernorte oder Orte für Pausen und Entspannung ein. Um ein „Forum“, das Herzstück des Konzepts, gruppieren sich so Klassenräume, ein Raum für die Lehrerinnen und Lehrer, Räume für die Ganztagsbetreuung, Räume fürs Lernen in kleinen Gruppen und sanitäre Anlagen. Vereinfacht gesagt: Ein Lernhaus ist eine kleine Schule innerhalb einer großen Schulgemeinschaft.