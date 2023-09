Enttäuscht von der Gemeindeverwaltung Swisttaler Seniorenberater suchen neuen Kooperationspartner

Die Seniorenarbeit in der Gemeinde Swisttal war in den vergangenen zehn Jahren ehrenamtlich in einem Seniorenbüro organisiert. Endruschat hatte elf Seniorenberater zu seiner Unterstützung gewonnen, die die Sprechstunden in Buschhoven, Heimerzheim und Odendorf anboten, in Angelegenheiten mit Behörden, Kranken- und Pflegekassen, Beihilfe- und Pflegediensten sowie bei Behördengängen und Arztbesuchen unterstützten.