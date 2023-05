Vorwürfe gegen Buschhovener Seniorenzentrum Stella Vitalis muss Prüfbericht zugänglich machen

Swisttal-Buschhoven · Die Heimaufsicht hat das Stella Vitalis Seniorenzentrum in Buschhoven schon mehrfach überprüft. Zuletzt stand eine Regelprüfung an. Was das bedeutet und warum der Bericht dazu nicht einfach verschwiegen werden kann, erklärt der Pressesprecher des Rhein-Sieg-Kreises.

25.05.2023, 14:41 Uhr

Läuft es gut in der Pflegeeinrichtung? Die Heimaufsicht des Kreises überprüft das regelmäßig, im April war sie auch im Stella-Vitalis-Haus in Buschhoven. Foto: Axel Vogel

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

Es sind schwere Missstände, die Angehörige von Bewohnern des Stella Vitalis Seniorenzentrums in Buschhoven in Gesprächen mit dem General-Anzeiger anprangerten. Der Konzern selbst, die Stella Vitalis GmbH, möchte dazu auch nach der Berichterstattung im GA vorerst nichts sagen. Das bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage noch einmal. Derzeit werde der Sachverhalt anwaltlich geprüft.