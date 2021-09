Nach der Flutkatastrophe : Straßenbeleuchtung in Swisttal-Odendorf leuchtet wieder

Straßenbeleuchtung in Swisttal-Odendorf leuchtet wieder

In Odendorf hat Westnetz die Straßenbeleuchtung wieder instand gesetzt. Foto: Westnetz

Swisttal-Odendorf Nach dem Hochwasser vom 14. Juli funktioniert in Swisttal-Odendorf wieder der Großteil der Straßenbeleuchtung. Insgesamt 24 Lampen hatten Techniker wieder instand gesetzt.

In Swisttal-Odendorf ist ein weiterer Erfolg nach dem Hochwasser im Juli errungen worden. Wie der Betreiber Westnetz am Donnerstag mitteilte, konnten Techniker insgesamt 24 Lampen im Bereich des Orbachs, der „Orbachstraße“ und der Straße „In der Freiheit“ wieder in Betrieb nehmen. Damit ist die Straßenbeleuchtung im betroffenen Ortsteil Odendorf beinahe vollständig wieder hergestellt.