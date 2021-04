Polizei sucht Zeugen nach Raub : Unbekannte attackieren 24-Jährigen in Swisttal

Swisttal Ein 24-Jähriger war am Dienstagabend zu Fuß in Swisttal unterwegs, als ihn plötzlich zwei Unbekannte von hinten angriffen. Die Angreifer schlugen und traten ihn und entwendeten Bargeld. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Ein 24-Jähriger war am Dienstagabend in Swisttal unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Gegen 21.40 Uhr attackierten die Männer ihn auf der Breniger Straße in Heimerzheim „plötzlich und unvermittelt von hinten“, wie die Polizei berichtet. Die Angreifer hätten den 24-Jährigen unmittelbar an der dortigen Tennisanlage zu Boden gerungen, ihn geschlagen und getreten. Das Opfer habe schließlich leicht verletzt flüchten können.