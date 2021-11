Polizei sucht Zeugen : Unbekannte warfen Holzstücke von Brücke auf die A61 bei Swisttal

Bislang unbekannte Jugendliche sollen von einer Brücke aus Holzstücke auf die A61 bei Swisttal-Ollheim geworfen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Geschädigten.

Die Bonner Polizei sucht nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vom Samstag, 23. Oktober, in Swisttal-Ollheim Zeugen. Gegen 14.50 Uhr sollen zwei Unbekannte von der Brücke am Vershovener Weg aus Gegenstände auf die darunterliegende Autobahn 61 geworfen haben, wie Zeugen berichteten.