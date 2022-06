Pänz im Fastelovend : Verein aus Swisttal ermöglicht Kindern seit 25 Jahren Karneval

Swisttal-Morenhoven Seit 1997 gibt es in Swisttal-Morenhoven den Förderverein „Pänz im Fastelovend“. Er ermöglicht Kindern die Teilnahme am Karneval.

In diesem Jahr feiert „Pänz im Fastelovend“ ein Jubiläum: Der Verein wird 25 Jahre alt. Kassierer Eckhard Siebert sagt: „Wir wollen die Kinder frühzeitig an die Tradition Fastelovend heranführen und dabei unterstützen.“ Es geht dabei um Kostüme, Stiefel und Hüte für die Tanzgruppen, aber auch um ein paar Dachlatten und etwas Dekomaterial für den Umbau eines Handwagens, damit die Morenhovener Messdiener ebenfalls beim Zug am Karnevalssamstag teilnehmen können. Und die Idee der frühen Förderung von Nachwuchs im Karneval greift. So war der amtierende Vorstand des Damenkomitees Rotkehlchen früher selbst in den Tanzgruppen des Fördervereins aktiv.