Angehörige kritisieren Zustände in Swisttaler Seniorenheim „Das ist bestenfalls eine Verwahrstation auf dem Weg zum Tod“

„Das ist bestenfalls eine Verwahrstation auf dem Weg zum Tod.“ Wer mit einer solchen Aussage über eine Senioreneinrichtung an die Öffentlichkeit, ins Internet geht, bei dem muss sich ziemlich viel Wut und Verzweiflung aufgestaut haben. Und dieser Satz ist nur einer von vielen, die Angehörige der Bewohner des Buschhovener Stella Vitalis Seniorenzentrums nun in eine Kamera gesprochen haben. Auf Youtube haben sie „die fabelhafte Welt von Stella Vitalis“, Aussagen des Konzerns von dessen Homepage, dem gegenübergestellt, was sie dort als Alltag erleben. Es ist ihr Aufschrei. Jahrelang, so berichten sie, hätten sie den Kontakt mit den ständig wechselnden Heimleitungen gesucht. Aber nichts sei geschehen. Stattdessen dokumentieren sie Zustände, die kein gutes Licht auf die Einrichtung werfen.