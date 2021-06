Kölner Erzbischof kommt zum Maria-Rosenfest : Wie Buschhoven sich auf Kardinal Woelki vorbereitet

Erwarten den Kölner Kardinal in Buschhoven: (von links) Adelheid Willers, Peter Marek Madej, Diana Schreiber, Jochen Arnhold und Martina Brünagel. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Buschhoven Der Erzbischof steht wegen der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kritik. Am Sonntag zelebriert er in Buschhoven eine Festmesse. Das denken die Menschen vor Ort über den Besuch.